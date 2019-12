Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De iDinner kinderstoel die wij getest hebben wordt in zijn huidige vorm niet meer uitgeleverd. Batchcode 1801 is de laatste levering geweest. Inmiddels is de stoel aangepast om volledig aan de nieuwste norm te voldoen. De stoel op zich is niets veranderd, maar de gebruiksaanwijzing en kleine technische aspecten zijn gewijzigd. De Titaniumbaby i Dinner is verkrijgbaar in drie kleuren. Hij is erg plat opklapbaar, maar heeft geen instelmogelijkheden.