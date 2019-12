Titaniumbaby Kinderstoel Deluxe

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Titaniumbaby de Luxe is een inklapbare, verrijdbare kinderstoel te gebruiken voor kinderen van 6 tot 36 maanden. Hij heeft een groot afneembaar en verstelbaar eetblad. De rugleuning kan bijna helemaal plat. Hij heeft een 5 punt veiligheidsgordel met gordelbeschermers. Hij is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Prijs en verkrijgbaarheid kan per kleur verschillen.