Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Topmark Jess kan zowel aan de eettafel als aan de salontafel geplaatst worden. Je kunt de poten namelijk verwijderen. In de hoge stand zijn er geen issues met deze stoel. Maar in de lage stand voldoet hij niet aan de eisen die in de norm voor (hoge) kinderstoelen worden gesteld. Er is op dit moment geen norm voor lage kinderstoelen.