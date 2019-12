Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Topmark Xavi Swing kan in zijn lage stand ook als "schommelstoel "gebruikt worden voor kinderen van 0 tot 12 maanden. De stoel kan in deze positie op 8 verschillende snelheden schommelen en er komt tevens muziek of andere geluiden uit en je kan hiervoor een timer instellen. Kan aangesloten worden op het net, maar werkt ook op batterijen. Beperk wel hoevaak een baby in deze stoel ligt, baby's houdt je liever niet te lang in een gefixeerde positie. Als hoge kinderstoel is hij geschikt van 6 maanden tot 3 jaar. Wordt standaard geleverd met tafelblad en speelboog.