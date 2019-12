Reacties van fabrikanten van kinderstoelen

Lief!

De Lief! kinderstoel is niet meer verkrijgbaar in de winkel. Van de stoelen die in omloop zijn heeft de fabrikant geen klachten ontvangen. Toch adviseren wij de stoel niet te gebruiken met heel jonge kinderen, of alleen te gebruiken met een kussentje waardoor de beenopeningen kleiner worden.

De Lief! kinderstoel is geproduceerd toen de Enorm N 14988: 2006 nog gold. De norm is ondertussen herzien. En voor onze test was de nieuwere versie de basis. Het model dat Consumentenbond gekocht heeft is nog van de productie voor die normswijziging. Er is geen vervolgproductie geweest van het model, er is dus ook geen aanpassing geweest aan de nieuwe norm.

Yaris

De Yaris single heeft geen tuigje. De fabrikant geeft aan dat er een tuigje bij de stoel geleverd kan worden als je een geldig aankoopbewijs overhandigt. Je kunt daarvoor contact opnemen met H3 for kids BV. Het tuigje hebben we nader bekeken maar ook met dat tuigje is de stoel niet veilig genoeg. Lees meer over het tuigje van Yaris Single.

Nuna

Met Nuna hebben we uitgebreid gecorrespondeerd over de openingen waarin vingers klem kunnen komen te zitten bij de Nuna Zaaz. In eerste instantie gaf Nuna aan dat de stoel al 10 jaar zonder problemen geproduceerd wordt. Maar in het laatste bericht gaven ze aan dat wij waarschijnlijk een versie hebben die inmiddels niet meer gemaakt wordt en dat de nieuwe versie wel aan de norm voldoet.

Peg Perego

Peg Perego geeft over hun Prima Pappa Zero-3 aan dat het model sinds het in productie is genomen ongewijzigd is en dat de stoel hun testen altijd heeft doorstaan. Dat wijzigt niets aan onze conclusie dat bij beide exemplaren die wij inkochten de kans bestaat dat een vingertje klem komt te zitten onder het tafelblad.

Ikea

Ikea geeft aan dat onze resultaten onderzocht worden maar dat ze tot op heden nog geen klachten over de Ikea Blames hebben ontvangen. Na onderzoek is gebleken dat de stoel die wij getest hebben geproduceerd is in maart 2016. In 2017 hebben we opnieuw een Blames gekocht en toen bleek er een wijziging in het tafelblad te zijn doorgevoerd. Navraag bij Ikea leverde op dat die wijziging is doorgevoerd sinds mei 2016. Lees meer over de aangepaste Ikea Blames.

