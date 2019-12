Weer problemen bij kinderstoelen

Nieuws|In de testupdate van november 2017 voegden we 18 kinderstoelen toe aan onze test. Er zijn helaas weer 2 afraders: De Schardt X-tra en de Childwood Lambda. Ons advies: koop deze kinderstoelen niet. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen.

Kind kan onder tuigje door glippen

De Schardt X-tra heeft een probleem met het tuigje; dat voldoet niet aan de veiligheidseisen in de norm. Het tuigje heeft een riempje voor om je middel en een riempje voor tussen de benen. Het riempje dat tussen de benen doorgaat hoort vast te zitten aan het riempje om het middel.

Als dat niet zo is, dan kun je als ouder je kind vastzetten zonder de beveiliging bij het kruis. Een kind kan dan onderuit zakken en onder het tuigje door glippen. Wij raden dit stoeltje daarom af.

Vingers kunnen beknellen onder tafelblad

De Childwood Lambda 2 heeft een probleem bij het tafelblad. Vingers kunnen mogelijk in de knel komen te zitten onder het tafelblad.

De constructie van het tafelblad is ook op een ander punt niet al te best. Het sluitmechaniek van het tafelblad ging in de test kapot, waardoor je het tafelblad niet meer kunt gebruiken.

In onze test van 2016 vonden we ook andere kinderstoelen die een probleem hadden met het tuigje of vingerbeknellingen.

Benieuwd welke kinderstoelen wél veilig zijn? Bekijk dan onze vergelijker van kinderstoelen.