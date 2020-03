Etiket zuigelingenvoeding voldoet beter aan wettelijke regels

Nieuws|De etiketten op zuigelingenvoeding voldoen in vergelijking met een aantal jaren geleden beter aan de wettelijke regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2019 onderzoek naar de etikettering van zuigelingenvoeding.

Zelfregulering

In 2015 constateerde de NVWA dat maar 53% van de etiketten van zuigelingenvoeding voldeed aan de regels. Fabrikanten pasten de regels van de zogenoemde Claimsverordening niet goed toe.

De branche nam toen het initiatief tot een vrijwillig systeem van zelfregulering. Dat is neergelegd in de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding. De code geeft aan wat wel en niet is toegestaan in de communicatie over zuigelingenvoeding naar consumenten. Bedrijven kunnen etiketten en bijvoorbeeld hun websites vrijwillig vooraf laten toetsen.

Onderzoek 2019

De effecten van die zelfregulering werd in de periode april tot en met juni 2019 onderzocht. De NVWA bekeek opnieuw etiketten van zuigelingenvoeding. 74% van de etiketten voldeed volledig aan de regels. De zuigelingenvoedingen waren afkomstig van 15 bedrijven. Met de websites van fabrikanten was het minder goed gesteld. 48% voldeed na een eerste inspectie aan de regels.

Na afronding van de herinspecties door de Keuringsraad voldoen alle onderzochte etiketten en websites van zuigelingenvoeding aan de wetgeving.

Gezondheidsclaims

In 2019 vond de NVWA nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim op een etiket. In 2015 lag dat aantal veel hoger. Door niet-toegestane gezondheidsclaims te gebruiken, kan een product gezonder lijken dan andere, terwijl dit niet zo is. Daardoor zou de consument misleid kunnen worden.

Meer informatie

Lees het hele bericht op de website van het NVWA. Voor meer informatie kun je terecht bij het klantcontactcentrum van het NVWA of bel 0900-0388.

Lees ook: