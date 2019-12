Vrolijk fruitwater voor kinderen: wat zit erin?

Als je denkt dat fruitwater water met een smaakje is, dan heb je het mis. We hebben 4 verschillende fruitwaters bekeken en ze bleken allemaal een eigen recept te hebben.

Disney Frozen fruitwater apple raspberry

Het fruitwater van Disney bestaat voor ongeveer de helft uit water. De andere helft is vruchtensap van vooral appels, en wat rode druiven, bessen en frambozen. Per glas van 200 ml zitten er 2,5 klontjes suiker in. Dit is dus geen water, maar limonade. Er zit maar 1,9% echte framboos in dit fruitwater. De framboossmaak komt vooral van frambozenaroma.

Wat zit er in?

50% water

50% fruitsap (45,5% appel, 2,4% rode druiven, 1,9% framboos, 0,3% aronia)

2,5 suikerklontje per glas (200 ml) afkomstig uit het fruitsap

Leev Bio Fruitwater aardbei kers

Van dit biologische fruitwater is ongeveer de helft fruitsap. De andere helft is water. De suikers in pakje Leev fruitwater komen uit het fruitsap, maar staan wel gelijk aan 2 suikerklontjes. Dit fruitwater is daarom eerder 'iets minder zoete' limonade dan water.

Het lijkt dan ook erg op de limonade van Roosvicee 50/50: waarvan ook de helft water en de andere helft vruchtensap is. Al belooft de naam anders, er zit maar weinig kers en aardbei in dit drankje. Het merendeel van het fruitsap is appelsap.

Wat zit er in?

50% water

50% fruitsap (1,5% kers, 1,2% zwarte bes 1,5% aardbei, 0,3% framboos)

2,5 suikerklontje per pakje (200 ml) afkomstig uit het fruitsap

Sourcy Water met aardbeismaak

In het Sourcy Water Aardbei zit geen suiker en ook geen aardbeiensap. De aardbeiensmaak krijgt het drankje van het aardbeienaroma. Omdat er geen suiker in dit fruitwater zit, is het net als water een gezond drankje.

Wat zit er in?

99,7 water

0,3% natuurlijk aardbei-aroma

geen suiker

Wicky Water rode druif aardbei

Wicky was het eerste merk met fruitwater voor kinderen. In deze fruitdrank zit water, vruchtensap én aroma. Het suikergehalte is een stuk lager dan in de fruitwaters van Disney en Leev.

In 1 pakje Wicky Water zit ongeveer een half klontje suiker. Dat komt uit het vruchtensap (7%) van rode druiven en aardbeien. Gewoon water bevat helemaal geen suiker en is daarom een gezondere keus.

Wat zit er in?

93% water

7% fruitsap (6% rode druif, 1% aardbei)

0,5 suikerklontje per pakje (200 ml) afkomstig uit het fruitsap

Drinken jouw kinderen weleens fruitwater? Praat mee op de community en laat weten wat hun favoriet is.

Lees meer: