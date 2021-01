Gezonde pannenkoek bakken

Niks leukers dan pannenkoeken bakken met de kinderen. En die kunnen best gezond zijn.

Gezonde pannenkoek: bak ‘m zelf!

Een basisrecept voor een gezonde pannenkoek is best simpel. Kies het liefst voor een recept met volkorenmeel. Daar zitten gezonde vezels, vitamines en mineralen in. Op de website van het Voedingscentrum vind je een simpel recept. Dat kun je naar eigen wens aanpassen. Gebruik bijvoorbeeld karnemelk voor een iets zuurdere smaak.

Baktips

De ideale pannenkoek is smeuïg, niet te klef en heeft een knapperig randje. Zo doe je dat:

Laat het beslag minimaal een half uur rusten in de koelkast. Een dag van tevoren maken kan ook. Gebruik een koekenpan met een antiaanbaklaag en lage rand.

Bak in olie, dan plakken de pannenkoeken minder snel vast. Dit is ook gezonder omdat olie gezonde onverzadigde vetten bevat. In tegenstelling tot roomboter (dat ook sneller verbrandt).

Bak op een middelhoog vuur, dan bakt het minder snel aan.

Keer de pannenkoek pas als het beslag geheel gestold is.

Met of zonder ei

Kun je niet tegen melk of ei? Of wil je graag een veganistische pannenkoek maken? Dan maak je gewoon een beslag zonder eieren. Je krijgt dan wel minder luchtige pannenkoeken. Als alternatief kun je eventueel een fijngeprakte banaan of bakpoeder gebruiken.

Soorten meel

Je kunt tarwemeel gebruiken. Maar ook andere soorten meel zijn geschikt. Zoals haver, spelt en gerst. In originele Hollandse pannenkoekrecepten zit ook boekweit. Boekweit is eigenlijk geen graan maar lijkt er qua voedingswaarde wel erg op. De smaak is een beetje nootachtig. Experimenteer met wat je lekker vindt. Je kunt soorten meel ook mengen.

Zout

Een snufje zout kan de structuur en smaak van het beslag wat verbeteren. Maar je krijgt al snel te veel zout binnen. Wees hier dus niet te scheutig mee.

Gezonde toppings

We doen vaak stroop op pannenkoeken. Maar stropen en siropen bevatten erg veel suiker. Dit geldt ook voor ahorn-, dadel- en agavesiroop. Hartige toevoegingen als spek of kaas bevatten niet veel suiker maar wel veel verzadig vet en zout. Dit zijn dus niet de meest gezonde keuzes. Hieronder een paar tips voor gezonde toppings waar de kids ook blij van worden.