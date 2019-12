Eerste indruk|De GyroBowl is bekend van homehopping kanalen en wordt ook op verschillende gadget achtige webwinkels verkocht. Met GyroBowl zou je kinderen makkelijk tussendoortjes kunnen geven zonder dat ze knoeien. Feit of fabel?

GyroBowl voorkomt tot op zekere hoogte wel dat eten eruit valt. Je kunt het bakje ook met een rustige beweging boven je hoofd brengen zonder dat er iets uit valt. Helemaal 100% garantie biedt het niet, als kinderen er mee gaan rennen en er zitten kleine knabbeltjes in, dan vallen ze er als nog uit. Schoonmaken is ook geen pretje.

We probeerden in GyroBowl verschillende soorten tussendoortjes: onder andere popcorn, chipjes en vla. Voor de kinderen is het niet perse makkelijker om te eten. Het bakje wiebelt erg waardoor eten moeilijker vast te pakken is.

Helemaal lastig wordt het met vla of yoghurt. Het bakje is niet goed uit te lepelen. Gaan de kinderen ermee rennen dan blijft yoghurt wel zitten, maar chipjes kunnen er alsnog uitvallen. Laten de kinderen de GyroBowl op de grond vallen dan is het nog steeds opruimen geblazen.

Wil je dat je kinderen leren eten zonder te morsen? Dat leren ze hiermee juist niet.

Afwassen lastig

Als de kinderen klaar zijn met eten en je wilt het afwassen, dan biedt de GyroBowl een hele nieuwe uitdaging voor de ouders. Schoonspoelen gaat nog wel, maar als je echt moet gaan schrobben dan wordt het lastig. De buitenste kom afdrogen moet aan de lucht, want met een theedoek kom je er echt niet bij.

