Help! Mijn peuter wil niet eten

Het is een bekend probleem, de niet-etende peuter. Het is de ervaring van veel ouders, maar dat blijkt uit onderzoek. We riepen ervaringsdeskundigen via Facebook op om ervaringen én tips te delen. Zit de gouden tip ertussen?

De beste tip

Dé tip is: geef er geen aandacht aan, het gaat vanzelf over. Deze tip noemen veel ouders, maar is ook het advies van experts. Hou vol, geef het goede voorbeeld, het is namelijk een fase. En: dwing niet.

Toch zijn er een paar andere trucjes die je eens uit zou kunnen proberen.

De verdwijntruc

Verstop de groente! Bak eens een keer muffins met groente in plaats van met appel of bosbessen. Of bak groentepannenkoekjes van boerenkool of wortel en prei. Maak burgers van courgette, rode biet of kikkererwten.

En wat denk je van taart? Taart klinkt feestelijk en veel minder saai dan ‘boontjes’ of ‘spruitjes’. In quiches kun je veel groenten verstoppen. Ook vind je tegenwoordig steeds meer producten verrijkt met groente in de supermarkt, zoals pasta's gemaakt van groente of peulvruchten en groenterijst.

Overdag groente eten

Met wat je peuter overdag eet, kun je ook verschil maken. Eet hij dan al groente, dan is het minder erg als je kind ’s avonds niet zoveel eet. Maak er een gewoonte van om ook overdag groente te eten. Bijvoorbeeld op brood, in plakjes of als groentespread, of als tussendoortje. De snacktomaatjes en snackkomkommertjes zijn het bekendst, maar ook paprikaatjes zijn er in klein formaat. Of snijd zelf plakjes wortel of komkommer en steek er figuurtjes uit met koekvormpjes of speciale groentestekers.

Moestuintjes

Kinderen vinden het vaak leuk om te weten waar het eten vandaan komt. Hoe aardappels groeien, waar eieren vandaan komen of hoe bananen groeien. De moestuintjes waren niet voor niets zo’n succes onder kinderen. Maar natuurlijk kun je ook zelf eens wat sla zaaien of, voor de enthousiastelingen, een tomatenplant opkweken.

Samen koken

Samen boodschappen doen of een boek lezen over eten kan ook wonderen doen. Helpt jouw kind graag in de keuken? Laat ze zelf een gerecht kiezen om te maken. Een zelfgemaakte maaltijd gaat er vast een stuk beter in. Tijdens het koken kun je ook al een beetje laten proeven: alle beetjes helpen.

Het komt (meestal) vanzelf goed

Voor iedereen werkt weer iets anders en soms werkt niks. Gelukkig komt het meestal vanzelf weer goed. Ook valt het doorgaans wel mee met tekorten aan vitamines of mineralen bij kinderen die tijdelijk minder goed eten. En, als peuters iets tekort komen, is het meestal ijzer-, visvetzuren of vitamine D.

Let extra goed op deze voedingsstoffen als je kind weinig eet. Voor vitamine D zijn de pilletjes of druppels onmisbaar, visvetzuren zitten vooral in vette vis en ijzer zit onder andere in vlees en volkorenbrood.

Eet je kind echt de hele dag bijna niks en maak je je daar zorgen om? Dan kun je het best advies vragen aan een consultatiebureau-arts of een diëtist.

Wat je beter niet te vaak kunt doen:

Eten zoeter maken met suiker of appelmoes. Leer je kind wennen aan de pure smaak van groente.

Het eten pureren of blenden, als je kind groot genoeg is om zelf te eten. Kauwen is belangrijk voor de mond- en kauwspieren en voor de spraakontwikkeling.

Je kind belonen of straffen met eten. Dus liever niet: ‘als je niet eet, krijg je geen toetje’.

Dwingen om het bord leeg te eten. Probeer de sfeer een beetje goed te houden. Anders heb je kans dat er een negatieve sfeer om ‘eten’ gaat hangen.

Schep ook niet te veel op, een grote berg kan kinderen ontmoedigen om te beginnen.

Opgeven, geen eten/groente meer aanbieden en vitaminepillen of peutermelk geven als oplossing.

