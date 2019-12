Makkelijk zakjes vullen

Als je graag zelf knijpzakjes vult, is de Infantino Squeeze Station best een uitkomst. Je zet hem makkelijk in elkaar en met de stamper duw je eenvoudig het gepureerde eten in de zakjes. Wij knoeiden minder met de Squeeze Station dan wanneer we de zakjes vulden met een lepel. Ook schoonmaken gaat simpel: alle losse onderdelen kunnen in de vaatwasser. Maar als je ze even afspoelt onder de kraan is het ook zo schoon.

Voor- en nadelen Infantino Squeeze Station

Voordelen

Makkelijk in gebruik

Makkelijk schoon te maken (mag in de vaatwasser)

Knijpzakjes vullen zonder knoeien

Er passen ook zakjes van andere merken op

Nadelen

De eigen zakjes zijn niet herbruikbaar

Je moet in één keer de juiste hoeveelheid in het zakje drukken

Grote kans dat het eten in de ronde spat wanneer je de stamper uit de trechter haalt

Je hebt 2 handen nodig om de zakjes uit het basisstation te halen en je moet kracht zetten

Hoe werkt het?

Schuif de bijgeleverde knijpzakjes via de zijkant in het basisstation. Draai de trechters direct op het schroefdraad van de knijpzak. Schep met een lepel het gepureerde eten in de trechter. Duw met de stamper het eten in de zakjes. Draai de trechter van het zakje af. Haal je het zakje uit het basisstation. Hierbij heb je wel even 2 handen nodig, want het zakje klemt. Draai de dop op het zakje, en klaar.

Let op! Stop in één keer voldoende eten in de trechter. Je kunt later géén eten toevoegen. Haal ook de stamper met beleid uit de trechter. Anders heb je kans dat het gepureerde eten in de ronde spat. Dit gebeurt vooral wanneer je al meerdere zakjes achter elkaar gevuld hebt.

Zakjes niet herbruikbaar

De knijpzakjes van Infantino kun je niet nog een keer gebruiken. Jammer, want nu moet je het zakje weggooien en nieuwe zakjes kopen. Voor ongeveer €18 koop je 50 nieuwe zakjes.

Andere zakjes gebruiken

Je kunt ook herbruikbare zakjes van een ander merk gebruiken. Deze zijn per stuk flink duurder, maar dit verdien je terug door de zakjes opnieuw te gebruiken. Wij probeerde de volgende merken uit: Squiz, Dobblebags, Nom Nom Kids en Minimeal.

De zakjes van Squiz (€15 voor 2 stuks) passen in het basisstation en ook de trechter past er op. De trechter zit niet zo vast als bij de eigen zaken van Infantino, maar dit was geen probleem bij het vullen.

(€15 voor 2 stuks) passen in het basisstation en ook de trechter past er op. De trechter zit niet zo vast als bij de eigen zaken van Infantino, maar dit was geen probleem bij het vullen. De zakjes van Dobblebags (€19 voor 10 stuks) passen ook in het basisstation en de trechter past er op. Met de Squeeze Station kregen we er zelfs meer eten in de zakjes dan tijdens het vullen met een lepel.

(€19 voor 10 stuks) passen ook in het basisstation en de trechter past er op. Met de Squeeze Station kregen we er zelfs meer eten in de zakjes dan tijdens het vullen met een lepel. De zakjes van Nom Nom Kids (€19,- voor 4 stuks) en Minimeal (€15,- voor 8 stuks) passen niet in de Squeeze Station. Deze zakjes hebben we gevuld door de trechter direct op het zakje te draaien zonder het basisstation te gebruiken. Dit ging ook prima. Ook deze zakjes kregen we voller met de Infantino dan met de hand.

Toch zitten er aan herbruikbare knijpzakjes ook nadelen: je kunt de zakjes moeilijk schoonmaken.

