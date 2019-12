Een ijsje moet vooral lekker zijn. Maar waar let je op als je ook nog iets gezonds wilt kiezen? We bespreken de aandachtspunten bij populaire ijsjes.

Conclusie: waterijsjes beste keus

Waterijsjes zijn de beste keus. Die bevatten namelijk geen vet en vaak minder suiker dan chocolade-, room- of yoghurtijs. En daardoor minder calorieën. IJsjes die minder goed scoren zijn extra grote waterijsjes en ijsjes met room of yoghurt. A-merken zijn niet per se beter dan huismerken.

Meeste kinderijsjes zijn waterijsjes

We namen de etiketten van kinderijsjes en de bekende raketjes, dubbellikkers en perenijsjes onder de loep. IJsjes die vooral op volwassenen zijn gericht, zoals Magnums en Cornetto's, lieten we links liggen.

Het valt op dat veel kinderijsjes (veredelde) waterijsjes zijn. De ingrediënten zijn vrijwel identiek: water, suiker, fruit(-puree of -sap), kleurstof of aroma's. De kleurstoffen komen vaak uit paprika of andere fruit- of groentesoorten. Synthetische kleurstoffen, ook wel azokleurstoffen genoemd, kwamen we niet tegen in de ijsjes.

In de allergoedkoopste ijsjes, zoals de vries- of ijslollies en dubbellikkers, zit vaak geen fruit. Die zijn op smaak gebracht met aroma's en herken je vaak aan aanduidingen op het etiket als 'met ananassmaak' of 'met perensmaak'.

Suiker in waterijs

Waterijs is eigenlijk hele zoete ingevroren limonade. Per 100 milliliter zit namelijk ruim 2 keer zoveel suiker in een ijsje als in bijvoorbeeld een pakje Wicky of Roosvicee Bosfruit. Toch krijg je met een waterijsje meestal minder suiker binnen, puur omdat ze vaak kleiner zijn dan een pakje sap of bekertje drinken.

In een waterijsje van 50 gram zit gemiddeld ruim 10 gram suiker en 50 tot 75 kilocalorieën, in een pakje sap van 200 ml kan het oplopen tot 20 gram suiker. Grote waterijsjes doen daar niet voor onder, die bevatten soms veel meer dan een pakje sap.

Dikmakers

Naast de grote waterijsjes zitten ook veel kilocalorieën in ijsjes met room, yoghurt of chocoladesnoepjes. Daarin zit namelijk zowel suiker als vet en vaak zijn de porties ook nog groter. Deze ijsjes bevatten vaak meer dan 100 kilocalorieën per stuk, vergeleken met 30 tot 70 kilocalorieën in een waterijsje.

Voor volwassenen is een tussendoortje van zo'n 100 kilocalorieën vrij gebruikelijk. Maar voor kinderen is het erg veel en voor kleine kinderen te veel. Zeker omdat ze meer tussendoortjes eten per dag en ze nog helemaal niet zoveel energie nodig hebben. Kies daarom liever voor een half bekertje roomijs, een waterijsje van ongeveer 50 kilocalorieën of een minivariant van een ander ijsje.

Bewust kiezen

Bewust kiezen kan alleen als je de trucjes van de fabrikant kunt doorzien. Veelgebruikte trucjes om de ijsjes gezonder te presenteren dan ze zijn:

Nietszeggende claims

Vreemd genoeg staat er op veel waterijsjes 'glutenvrij' of 'melkvrij'. Dat is nogal wiedes voor een waterijsje, dus die claims zijn nietszeggend en zetten je ook nog eens op het verkeerde been.

Het grootste deel van fruitijsjes is fruitpuree of fruitsap. Daarmee zijn ze inderdaad anders wat betreft samenstelling dan gewone waterijsjes die vooral uit water, zo'n 20% fruitpuree en wat extra suiker bestaan. Over smaak valt niet te twisten maar ook in deze ijsjes zit natuurlijk gewoon veel suiker. Dat komt uit het fruit, maar kan ook nog eens extra toegevoegd zijn door de fabrikant.

Veel fabrikanten van fruitijsjes voegen extra vitamine C toe en zetten dat ook expliciet op het etiket. Festini wrijft het er nog even goed in op de achterkant: 'bevat 23% van de dagelijkse referentie-inname vitamine C'. Tuin er niet in, die vitamine C in het ijsje is overbodig: kinderen hebben geen tekort aan deze vitamine. Het zit in veel voedingsmiddelen, zoals in fruit, en dat eten de meeste kinderen graag.

A-merk niet per se beter

Smaken verschillen: misschien vind je kind een Festini of Ola-ijsje lekkerder, maar qua samenstelling zijn ze vaak hetzelfde als de huismerken. In een Festini-perenijsje zit bijvoorbeeld evenveel perenpuree als in de perenijsjes van de huismerken. De claim 'met echte peren' op de Festini-doos had dus net zo goed op de dozen van de huismerken kunnen staan. Ook zit er in elk perenijsje evenveel suiker (10 gram) en kilocalorieën (50).

