Kinderproducten niet altijd de beste keus

Meer suiker, zout, vet

De kinderproducten werken als magneten op kinderen. Met de aantrekkingskracht is niks mis. Maar qua samenstelling valt er nog flink wat op af te dingen. Dat bleek uit onze inventarisatie van supermarktproducten (pdf, alleen voor leden).

Zo is de K3-paprika hartjeschips van Croky zouter en vetter dan de hartjeschips van Chio. Maar niet alleen dat, ze zijn ook nog eens zouter dan vrijwel alle andere paprikachips!

Ook de Frosties van Kellogg’s die speciaal op kinderen afgestemd lijken, leggen het af tegen de gewone Kellogg’s cornflakes. Er zit maar liefst ruim 4 keer zoveel suiker in de Frosties!

Etiketten lezen

En zo kunnen nog wel even doorgaan. Uit onze steekproef blijkt dat je er niet vanuit kunt gaan dat kinderproducten de beste keuze zijn! Vergelijk dus altijd even de etiketten van verschillende producten, als je een gezonde keuze wilt maken. De fabrikanten hebben daar blijkbaar een hekel aan.

Verandering

Gelukkig zijn er ook goede initiatieven. Zo hebben de Albert Heijn, Jumbo en Plus kindermarketing voor hun ongezonde huismerkproducten aan banden gelegd. Zij promoten vooral écht gezonde producten voor kinderen. Daarom doen we een oproep naar de A-merken: Kom ook in de benen!

Lees meer

De Consumentenbond is partner in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De Alliantie is in februari 2015 opgericht en bestaat uit AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.