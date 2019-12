Je kind is jarig! Wat ga je trakteren?

Je kind is jarig! Een mijlpaal die je vast wilt vieren. Als je dreumes of peuter naar een kinderdagverblijf of gastouder gaat, wil je misschien dat hij of zij iets kan trakteren. Waar let je op?

Maak je niet té druk!

Allereerst: kies een traktatie die bij je past. Misschien ben je niet zo met voeding bezig, of heb je geen zin, tijd of energie om zelf iets creatiefs in elkaar te draaien. Laat je niet gek maken door de traktaties van andere kinderen: het is geen wedstrijdje wie de beste of meest creatieve ouder heeft. Ook als je iets in de winkel koopt, ben je prima bezig. Zeker als je onze tips in je achterhoofd houdt.

Houd het klein!

Het is leuk dat je kind ook mee kan doen op zijn eigen feestje. Kies daarom iets wat hij of zij zelf lekker vindt én ook mag eten. Dreumesen van net een jaar eten vaak nog niet zoveel. Kies daarom niet té grote traktaties. Kijk bijvoorbeeld eens in je kast wat je kind graag eet en gebruik dat als basis voor de traktatie.

Kant-en-klare porties zijn vaak erg groot

Hoe leuk ze er ook uitzien, kant-en-klare uitdeelzakjes koek en snoep zijn niet zo geschikt voor kleine kinderen. De porties zijn vaak te groot en dat kan ervoor zorgen dat je kind zijn eten niet meer hoeft. Laat de kinderen koekzakjes delen of spreek met de leidsters af dat een deel van de koekjes voor thuis is.

Bovendien zitten er in zakjes kant-en-klare koek of snoep vaak veel kilocalorieën. Zo zitten in een zakje Verkade Smiles 5 koekjes en maar liefst 200 kilocalorieën. Nog meer dan in een stroopwafel!

Wat kies je dan wel?

Let vooral op de grootte van de porties. Voor kleine kinderen zijn kindertussendoortjes van zo'n 50 kilocalorieën al genoeg.

Je kunt denken aan:

rijst- of maiswafeltjes

soepstengels

gedroogd fruit (wel even snijden)

doosje rozijntjes.

Soms zitten deze al in een vrolijke uitdeelverpakking. En anders vind je op internet of in traktatieboeken veel tips om ze op te leuken.

Groente en fruit zijn altijd goed. Snijd snacktomaatjes of druiven wel even 2 keer door, kinderen kunnen er in stikken.

Check de regels van het kinderdagverblijf

Even handig om te weten: heeft jouw kinderdagverblijf richtlijnen voor traktaties? Het zou zonde zijn als de traktatie niet in goede aarde valt. Soms is het niet de bedoeling dat je snoep of koek trakteert, en is men geen voorstander van het uitdelen van cadeautjes.

Ook kan het zijn dat een of meerdere kinderen op de groep een allergie hebben. Het is leuk als zij ook mee kunnen eten, dus houd daar rekening mee.

Het hoeft niet altijd iets te eten te zijn

Bij feest denken we al snel aan taart en zoetigheid. Ook bij traktaties wordt vaak aan iets te eten gedacht. Maar natuurlijk kun je ook een feestje vieren zonder eten. Dat geeft nog langer plezier dan iets wat je gelijk opeet.

Als je het leuk vindt, kun je ook zelf iets maken.

Je kunt ook uitdeelboekjes of iets anders kopen, al is niet elke ouder en niet elk kinderdagverblijf hier zo'n fan van.

De tips van andere ouders

Wij vroegen mensen op onze Facebookpagina om tips voor leuke kindertraktaties. Zomaar wat ideetjes die we kregen:

Knip vlinders uit van gekleurd papier en plak ze op een doosje rozijntjes.

Teken Dikkie Dik op een mandarijntje.

Vouw een bootje van papier, leg er rozijntjes in en doe er een vlaggetje op.

Maak Nijntje van een rijstwafel door er oren op te plakken.

Benieuwd hoe deze tips eruit zien of heb je meer inspiratie nodig? Neem eens een kijkje op onze Facebookpagina, bekijk de website gezonde traktatie.nl of neus eens rond op Pinterest voor een hoop leuke tips.

