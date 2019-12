Kruidvat roept babymelk terug

Kruidvat Extra Care

Kruidvat stopt uit voorzorg met de verkoop van de zuigelingenvoeding Kruidvat Extra Care H.A. 1 en Kruidvat opvolgmelk Extra Care H.A. 2. De producten zijn vanaf juni 2017 in de winkels verkocht. Kruidvat geeft aan dat in de overige varianten Kruidvat eigen merk babymelk de betreffende grondstof niet wordt gebruikt.

Wat te doen

Ben je in het bezit bent van babymelk met één van de onderstaande streepjescodes (zie onderzijde verpakking), gebruik deze dan niet:

Kruidvat Extra Care H.A. 1 (0-6 maanden) 8717333139667

Kruidvat Extra Care H.A. 2 (6- 12 maanden) 8717333139674

Breng de verpakking terug naar één van de Kruidvatwinkels. Bij inlevering van het artikel wordt het aankoopbedrag (€9,99) vergoed. Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met de gratis servicelijn, telefoonnummer 0318 – 798567.

Meldingen alleen in Frankrijk

Tot deze maatregel is besloten omdat op de productielocatie in Frankrijk - waar één van de grondstoffen wordt geproduceerd - een salmonellabesmetting is aangetroffen. Een besmetting met deze bacterie kan leiden tot diarree, waarbij uitdroging het grootste risico vormt. Er zijn afgelopen maand 25 kinderen ziek van geworden. De Franse regering deed gisteren een wereldwijde terugroepactie van babymelkpoeder die is gefabriceerd door dit Franse bedrijf.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet geen algemene waarschuwing uit voor Nederland. Zij lieten de NOS weten: 'Als er iets misgaat met een product in Frankrijk dat hier terechtkomt, wordt er gewaarschuwd door de autoriteiten. Voor zover wij weten zijn er geen signalen dat er hier iets aan de hand is.'

Wel doet de NVWA navraag bij de Franse autoriteiten of er niet meer producten en grondstoffen uit de zuivelfabriek Lactalis naar Nederland zijn gekomen.

