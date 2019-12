Veel ouders geven hun baby of dreumes pap. Vaak als ontbijt, maar soms ook voor het slapen gaan. Wanneer mag je beginnen met pap en is het gezonder dan brood?

Brood of pap?

Vanaf 4 maanden mag je kind voor het eerst granen eten. Brood en pap zijn beide van granen gemaakt en de voedingswaarde is redelijk vergelijkbaar. Granen zijn gezond doordat ze onder andere vezels en B-vitamines bevatten.

Advies voedingscentrum

Het Voedingscentrum raadt aan om niet te vaak pap te geven in plaats van brood. Door brood te eten leert je kind goed kauwen. Zo ontwikkelen de mondspieren zich beter. Dit is ook belangrijk voor de spraakontwikkeling. Geef daarom pap met een lepel in plaats van een papfles. Dat gaat ook langzamer, zodat de darmen van je baby meer tijd hebben om het te verwerken. Dat kan buikpijn voorkomen.

Daarnaast bevat brood jodium en de meeste pap niet. Het is dus niet goed om alleen maar pap te geven.

Let op suiker

Geef je pap, let dan op dat er geen suiker of een andere zoetigheid zoals fruitpoeder is toegevoegd. Pap met toegevoegde suiker bevat onnodig veel calorieën en is slecht voor de tanden. Daarbij is het goed dat je kind went aan hartige smaken en leert dat niet alles zoet hoeft te zijn. In de test pap voor kinderen lees je welke merken pap zonder toegevoegde suiker zijn.

Een nadeel van brood is dat er zout aan is toegevoegd, zo’n 0,4 gram per snee. Te veel zout is niet gezond. Zelf brood bakken of brood kopen met minder zout is een goed idee. Aan pap zijn vaak allerlei vitamines toegevoegd zoals ijzer en vitamine B. Toevoegingen die brood niet heeft. In principe is dit ook niet nodig. Granen bevatten van nature al B-vitamines en ijzer.

Welke melk door de pap?

Tot je kind 1 jaar is, maak je pap bij voorkeur aan met moedermelk of melkpoeder. Borstvoeding en flesvoeding zijn beter afgestemd op de behoefte van je kind. Het bevat meer ijzer en vetten dan koemelk. Door de stofjes in moedermelk blijft de pap overigens vaak wel wat dunner.

Koemelk bevat meer eiwit. Te veel eiwit kan schadelijk zijn voor de nieren. Wees niet bang, een beetje koemelk kan geen kwaad. Je kind kan het gewoon verteren. Vanaf een leeftijd van 1 jaar kun je pap standaard aanmaken met koemelk.

Soorten pap

Pap voor kinderen

Vanaf 4 maanden kun je beginnen met het geven van pap. Pap van rijstebloem is dan het meest geschikt. Het bevat weinig vezels en is daardoor licht verteerbaar. Hoe ouder je kind is, hoe meer vezels hij kan verteren. Daarbij is pap voor baby’s van 6+ en 8+ maanden vaak wat fijner van structuur.

Er duiken ook steeds vaker producten op met wat hippere granen en zaden zoals spelt, quinoa en boekweit. Zogenaamde ‘oergranen’. Variatie is altijd goed, dus verschillende soorten granen proberen kan geen kwaad. Deze granen en zaden zijn echter niet gezonder dan het vaak gebruikte tarwe, haver en gerst.

Pap voor volwassenen is ook geschikt

Pap voor volwassenen zoals Brinta en havermout zou je ook aan je kind kunnen geven. Vaak is dit een stuk goedkoper. Een pak havermout is er vanaf een paar dubbeltjes. Doe dit wel pas bij een leeftijd van minimaal 12 maanden. Voor jongere kinderen is deze pap nog niet goed te verteren.

In pap zoals Brinta zit een snufje zout. Dit is voor kinderen ouder dan 1 jaar geen probleem en de hoeveelheid zout in een bord Brinta is een stuk lager dan in een boterham. Let ook hier op de toevoeging van suikers.

Pap voor het slapengaan

Er is pap speciaal om te geven voor het slapen, zogenoemde pyjamapapjes of avondpapjes. Hiervan wordt vaak beweerd dat je kind dan de hele nacht doorslaapt. Dit klopt niet. Allereerst is dit soort pap niet anders dan ‘gewone’ pap. Wel bevatten ze vaak melkpoeder zodat je alleen nog maar water hoeft toe te voegen.

Het kan zijn dat jouw baby beter slaapt als hij 's avonds pap krijgt. Dit geldt alleen niet voor elke baby. Je baby slaapt door als hij eraan toe is. Daarbij bevatten deze producten vaak toegevoegde suikers.

Lees ook: