Test pap voor kinderen

Test|Veel ouders geven hun baby of dreumes pap. Maar let op, er zit regelmatig suiker of andere zoetigheid in. Op de voorkant van de verpakking is dat vaak niet duidelijk aangegeven. Wij bekeken 27 soorten pap.

Toegevoegde suikers

Je kunt pap als vervanger voor brood geven. Bijvoorbeeld als ontbijt. Helaas bevat een kwart van de pap uit de supermarkt toegevoegde suikers, meestal in de vorm van honing of dextrose. Die soorten zijn geen gezond alternatief voor brood.

Ook pap die fruitpoeder of een andere zoetigheid bevat raden we niet aan. Suiker geeft onnodig veel calorieën en is slecht voor de tanden. Daarbij is het goed dat je kind went aan hartige smaken en leert dat niet alles zoet hoeft te zijn. Check daarom altijd de lijst met ingrediënten. Wij vonden slechts 11 soorten pap zonder zoetigheid.

Wat en hoe hebben we getest

We bekeken de etiketten van 27 soorten pap voor kinderen. Pap inclusief melkpoeder hebben we niet bekeken. Op basis van de ingrediëntenlijst gingen we na of er suikers zijn toegevoegd. Hieronder valt niet alleen tafelsuiker maar ook andere ingrediënten die puur voor de zoete smaak zijn toegevoegd, zoals honing.

De soorten zonder toegevoegde suikers staan bovenaan de tabel, gesorteerd op leeftijd en prijs. De soorten met toegevoegde suikers staan onderaan, gesorteerd op de hoeveelheid suikers per 100 gram.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Pap voor verschillende leeftijden

Pap is te koop voor kinderen vanaf 4 maanden. De 11 soorten pap zonder zoetigheid zijn op 1 na voor kinderen van 4 of 6 maanden. Let goed op wanneer je pap zoekt voor je kind ouder dan een half jaar. Albert Heijn, Olvarit (voorheen Bambix) en Bonbébé vinden het dan blijkbaar nodig suiker toe te voegen. Albert Heijn voegt het minste suikers toe, Bonbébé het meeste. Alleen Kruidvat verkoopt pap voor 12 maanden of ouder waar geen suikers en andere zoetigheid is toegevoegd.

Pap met fruitpoeder

De merken Love my veggies, De Kleine Keuken en Olvarit verkopen varianten zonder toegevoegde suikers, maar met (een beetje) fruitpoeder. Fruitpoeder, vaak banaan, rekenen wij niet als toegevoegde suikers. Fruitpoeder is dan ook niet persé ongezond. De vezels en vitamines uit het fruit zijn als het goed is nog in het poeder aanwezig. De pap proeft door het fruitpoeder natuurlijk wel zoet. Daarom heeft pap zonder toevoegingen de voorkeur.

Zonder toegevoegde suiker toch mierzoet

Bij de producten van Nestlé is iets vreemds aan de hand. Maar liefst een kwart van de pap bestaat uit suiker. Toch komen we suiker niet tegen als ingrediënt. In de fabriek wordt een deel van de granen bewerkt zodat de koolhydraten als het ware uiteenvallen in suikers. Niet persé ongezond. De pap bevat dezelfde hoeveelheid goede stoffen uit granen zoals vezels en B-vitamines. De pap smaak echter wel mierzoet en is slechter voor de tanden.

Lees ook: