Vertrouw niet op multivitamines voor kinderen

Wij bekeken de etiketten van diverse multivitamines voor kinderen uit drogisterijen en natuurvoedingswinkels. Wat viel ons op?

Te veel vitamines kan gevaarlijk zijn

Veel kinderen eten nauwelijks groente. Ook fruit gaat er niet altijd even goed in. Dat leidt zelden tot een echt vitaminetekort. Toch geven ouders hun kinderen graag een multivitaminepil 'als extraatje'.

Maar in bijna alle multivitamines voor kinderen zit veel meer dan ze nodig hebben. Sterker nog: jonge kinderen zitten voor sommige vitamines met zo'n pil al aan hun max. Samen met de vitamines uit voeding kunnen ze dan juist te veel vitamines binnenkrijgen. Vooral te veel vitamine A, dat ook veel in leverworst zit, kan gevaarlijk zijn.

Te weinig vitamine D

Helemaal teleurstellend zijn de hoeveelheden vitamine D (pdf) in veel vitaminepillen. In veel pillen zit maar 5 microgram, terwijl alle kinderen tot 4 jaar dagelijks 10 microgram nodig hebben. Ze hebben namelijk een grote kans op een tekort. Dat kan leiden tot Engelse ziekte (rachitis).

Ook kinderen die weinig buiten komen hebben 10 microgram vitamine D nodig. Het zou handig geweest zijn als dit in elk geval in de multivitaminepillen zou zitten. Nu moet je je kind dus óók nog extra vitamine D-pillen of druppels geven.

Vreemde samenstellingen

Het lijkt erop dat fabrikanten lukraak vitamines en mineralen in de kindermultivitamines stoppen. In alle pillen zit vitamine C, al hebben kinderen daar zelden een tekort aan. IJzer zit maar in de helft van de bekeken pillen, terwijl peuters van dit mineraal wel regelmatig een tekort hebben.

Nog vreemder is het dat de samenstelling ook binnen de merken verschilt. In de gummies van Dagravit zit bijvoorbeeld geen ijzer en in de kauwtabletten van Dagravit wel. De fabrikant legt uit dat smaak en technische problemen hierbij een rol spelen. Wel zit er in veel pillen het onbekende mangaan. Wetenschappers hebben hun twijfels bij dit mineraal. De kans op een overschot is zelfs nog groter dan de kans op een tekort.

Verwarrende etiketten

Zomaar vertrouwen dat het wel goed zit met die kindermultivitamines kan helaas niet. Lees daarom altijd het etiket. Al wordt dat je ook niet zo makkelijk gemaakt. Op alle etiketten staan opmerkingen als '100% van de ADH' (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). Dat is uitermate verwarrend, en betekent niet dat deze hoeveelheid afgestemd is op kinderen. Er wordt namelijk gerefereerd naar de volwassen-ADH omdat dat wettelijk verplicht is. Oók op kindervitamines. Onlogisch, want kinderen hebben vrijwel altijd de helft minder vitamines nodig dan volwassen. De ADH op het etiket geeft dus nauwelijks houvast.

Kies bewust

Wat dan wel? Geef je kind in elk geval 10 microgram vitamine D per dag tot hij 4 jaar is. Dat is echt nodig voor goede botten. Is je kind ouder, of wil je hem wat extra vitamines geven naast de vitamine D? Kies dan potjes met hoeveelheden vitamines met maximaal '50% ADH'. Zo voorkom je dat je kind te veel vitamines binnenkrijgt. Let vooral op vitamine A en foliumzuur, daarvan heeft je kind snel te veel. Uitzonderingen zijn vitamine D voor kinderen tot 4 jaar, en vitamine K voor baby's. Die vitamines hebben kinderen juist meer nodig dan volwassenen.

Meer weten

