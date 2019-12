Vragen over afgekolfde melk

Hoe lang kan ik afgekolfde moedermelk bewaren?

Als je borstvoeding koel bewaart, kun je de babymelk het langst bewaren. Vervoer afgekolfde melk in een koeltas met een koelelement en zet het zodra het kan in de koelkast of vriezer, afhankelijk van het moment waarop je het wilt gebruiken.

Moedermelk bewaren

bij kamertemperatuur : 5-10 uur;

: 5-10 uur; in de koelkast : ongeveer 3 dagen. Zet de melk achterin de koelkast, daar is de temperatuur het meest constant;

: ongeveer 3 dagen. Zet de melk achterin de koelkast, daar is de temperatuur het meest constant; in de vriezer: bij -20 ºC, 3 of 4 sterren voor ongeveer 6 maanden.

Hoe warm ik borstvoeding op?

Het is niet noodzakelijk om moedermelk weer op te warmen. Sommige kinderen lusten de melk ook op kamertemperatuur of zelfs direct uit de koelkast. Wil je de borstvoeding wel opwarmen, dan kan dat op verschillende manieren. Let op dat de melk niet te warm wordt (boven de 35 ºC), dan kunnen waardevolle stoffen verloren gaan.

Flessenwarmer of pannetje warm water

Een flessenwarmer is wel makkelijk, maar niet noodzakelijk. Voor onderweg kan een flessenwarmer uitkomst bieden. Er zijn speciale flessenwarmers die je kunt aansluiten op de sigarettenaansteker van je auto.

Als alternatief kun je melk ook warm maken in een pannetje met warm water (au bain-marie). Zwenk het flesje tussendoor en aan het einde om de warmte goed te verdelen. Anders kan een deel van de melk te warm worden. Controleer altijd goed de temperatuur voor je de melk aan je kleintje geeft.

Magnetron

Gebruik je liever de magnetron om de melk op te warmen, doe dat dan bij het laagste vermogen (maximaal 600 Watt). Zwenk het flesje tussendoor en aan het einde om de warmte goed te verdelen. Anders kan een deel van de melk te warm worden. Controleer altijd goed de temperatuur voor je de melk aan je kleintje geeft.

Lees ook: