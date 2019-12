Babyzen Yoyo: review

De Babyzen Yoyo kun je gebruiken voor kinderen vanaf 6 maanden en tot 15 kg. De buggy wordt standaard geleverd met een regenhoes, zonnekap, bagagenet, schouderriem en draagtas.

Belangrijkste voor- en nadelen



Voordelen:

- in- en uitklappen gaat eenvoudig;

- zeer compact op te vouwen;

- goed bestuurbaar;

- schokdemping op 4 wielen .

Nadelen:

- hoge aanschafprijs;

- rempedaal kan lastig te bedienen zijn;

- weinig opbergplek;

- verstelmechanisme van de rugleuning kan geavanceerder .

Opvouwbaar

De buggy kun je eenvoudig met één hand in- en uitklappen. Doordat de buggy compact is op te vouwen, is hij geschikt om in het vliegtuig als handbagage mee te nemen en op te bergen.

Prestaties rijden en manoeuvreren

Manoeuvreren met de buggy voelt licht aan en gaat eenvoudig.

Je kunt de buggy met één hand bedienen.

De duwstang is niet in hoogte verstelbaar.

De duwstang is niet rond, maar ovaal. Sommige mensen kunnen de grip op de stang hierdoor als oncomfortabel ervaren.

De zwenkwielen zijn niet vast te zetten, een optie die de meeste buggy's hebben voor het rijden op ruwe ondergrond. Babyzen claimt dat deze functie bij de Yoyo niet nodig is vanwege het 'soft-drive' systeem. Er zou schokdemping zitten op alle 4 de wielen. Bij een korte rit met de buggy in het park lijkt dit inderdaad te werken.

We vonden de wielen wel vrij klein. Dat zou nog problemen kunnen geven bij een rit op een oneffen weg.

De rem op de achterwielen is ook met slippers goed te bedienen, maar als je grote voeten hebt kan het lastig zijn.

Kenmerken

De rugleuning is met riemen in een andere positie in te stellen, maar niet helemaal horizontaal. Om deze reden is de buggy niet geschikt voor jonge baby's. Wel kun je de rugleuning met één hand verstellen.

De buggy heeft schouder- en heupgordels. Deze hadden naar onze mening meer vulling kunnen hebben.

De Yoyo is te koop in 5 verschillende kleuren. Het frame is verkrijgbaar in een zwarte of witte uitvoering.

Het bagagenet onder de zitting vonden we aan de kleine kant. De zonnekap is redelijk qua formaat, maar bedekt je kind helaas niet volledig. De Babyzen Yoyo heeft een voetensteun, maar geen ondersteuning voor de benen.

Conclusie

De Babyzen Yoyo is compact en eenvoudig op te vouwen. Maar de prijs vinden we erg hoog. Omdat de buggy niet geschikt is voor jonge baby's, zal het niet de enige kinderwagen zijn die je aanschaft.

Wij hebben de Babyzen Yoyo inmiddels ook uitgebreid getest in ons laboratorium. Vergelijk de Babyzen Yoyo met andere kinderwagens.