We vinden de Babydam een aardig idee. Je kunt water, tijd en energie besparen, want je hoeft maar een kleiner bad te vullen. Per badbeurt kun je €0,10 besparen. Na 450 keer gebruiken heb je hem terug verdiend. Dat betekent bij 3 keer in de week badderen een kleine 3 jaar.

Hoe het werkt

Vouw de Babydam dubbel en vouw het in het bad uit met de zuignappen naar beneden. Zorg ervoor dat de flexibele rand aansluit op het bad. Druk de zuignappen goed aan en wrijf de rubberen rand nog eens goed aan het bad. Vul dan pas het bad met water. Overschrijd het maximumstreepje niet, want dan kan de druk van het water te hoog zijn en laat de Babydam los.

Praktijk

Het verkleinen van het bad met de Babydam ging soepel. Ook bleef het badwater tijdens het vullen binnen de dam. Maar het systeem van twee zuignappen is niet zo sterk. We lieten 2 kinderen badderen in de verkleinde bad. Eén van de kinderen duwde tegen de Babydam aan, waardoor de dam los kwam.



Wat is de Babydam?

De Babydam is een badverkleiner van kunststof en rubber. Deze bevestig je in het bad door twee zuignappen aan de onderkant.