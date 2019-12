Eerste indruk|De Kid-Sit is een meerijdplankje voor achter de kinderwagen waar je (oudere) kind op kan staan of zitten. Op deze manier hoeft je kind niet zelf te lopen als het moe is. De Kid-Sit is te koop via www.kleinedreumes.nl en bij diverse babywinkels.

Conclusie

De Kid-Sit is een goede vinding, het is leuk dat het kind kan zitten en kan staan. Wel raden we ouders aan om in de winkel te testen of hij goed bij hun kinderwagen past en of hun kind er de juiste lengte voor heeft.

Voordelen

Het is leuk dat het kind kan zitten en staan en dit af kan wisselen.

Gemakkelijk te bevestigen aan de achterste wielas van de kinderwagen.

Het kind kan er goed op staan, voldoende ruimte.

Rijdt goed en stabiel, ook over hobbelige ondergrond en door bochten.

Is gemakkelijk op te klappen en vast te zetten, zodat hij geen extra ruimte inneemt.

Nadelen

Het vastmaken van het zitje aan de plank is wat omslachtig. Het kunststof is stug en moet tegelijk worden ingedrukt en verschoven. Je moet er handigheid in krijgen.

Het vasthouden kan voor kinderen wat onhandig zijn. Een stuurtje of greep voorop was handig geweest.

Op een hobbelige ondergrond kan het kind meeveren waardoor het hoofd bijna tegen de duwstang komt.

Voor wat grotere kinderen lijkt staan beter geschikt dan zitten, hoewel dit ook afhankelijk is van de wagen. Sommige wagens hebben een hoge of lange duwstang, waardoor het kind meer ruimte heeft.

Recht achter de wagen lopen is niet prettig omdat je (bijna) tegen de Kid-Sit aanstoot met je voeten. Maar ook dit hangt van de wagen af. Komt de duwstang verder naar achteren, dan zal dit minder een probleem zijn.

Kinderwagencheck

Bij sommige modellen kinderwagen is een adapter nodig. Anders blokkeert de Kid-Sit de remmen. Je kunt dit checken op www.kleinedreumes.nl. De adapter kost €27,50.

