Conclusie

Voor kinderen die al goed zelfstandig kunnen zitten, is de Mini Monkey waarschijnlijk geen pretje. Maar voor kinderen die net kunnen zitten, voldoet de Mini Monkey prima. Hij is compact op te vouwen en past in een luiertas. En is dus heel handig mee te nemen als je op visite gaat en geen kinderstoel beschikbaar is.

Hoe het werkt

De Mini Monkey bevestig je bijna als een luier om je kind. Het heeft een lange riem aan de achterkant en twee riemen aan de voorkant. De lange riem leg je op de stoel langs de rugleuning van de stoel omhoog en over de rugleuning omlaag. Het voorste gedeelte trek je als een luier tussen de benen van je kind omhoog en deze bevestig je met 2 riemen langs de zijkant van de stoel aan de achterkant vast aan de lange riem. Als je kind in het tuigje zit, trek je de banden naar wens stevig vast. De lange band mag niet op de grond hangen.

De Mini Monkey heeft lange riemen waardoor het op veel soorten stoelen past en goed werkt. Wees bedacht op stoelen met een rond en gladde rugleuning, want dan kan de lange riem wegglijden. Het is geen stoelverhoger, dus je kind kunt hierdoor niet altijd goed bij het tafelblad komen.

Wat is de Mini Monkey?

De Mini Monkey is een tuigje waarmee je je kind (± 6 tot 36 maanden) dat zelf rechtop kan blijven zitten, vast zet op een gewone stoel. Je kind kan hierdoor zelfstandig op een gewone stoel zitten.

Lees ook: