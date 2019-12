Mush: review

Met de Mush kun je in een handomdraai zonder elektriciteit je babyhapjes maken. Het vermaalt zacht groente en fruit prima. De Mush schoonmaken gaat wel lastig.

Hoe het werkt

De Mush bestaat uit een bakje, waarin messen zitten die je in beweging brengt door aan een ring op het deksel te trekken. Het aantal keren dat je aan de ring trekt bepaalt hoe fijn het voedsel wordt. Vooraf is het wel nodig om het eten zacht te koken. Om een grof mengsel te krijgen zijn tien korte trekken aan de ring voldoende. Een gladde puree krijg je bij minstens 40 trekken.

De handleiding geeft aan dat je er vlees mee kunt vermalen. We probeerden het uit met gekookte kip en speklapjes, maar dat ging moeizaam. Kaas vermalen ging prima.

Pluspunten

- We vinden de Mush degelijk aandoen. Het heeft een goede grip en het deksel met ringaandrijving sluit stevig.

- Vermalen van zacht groente, fruit en kaas gaat prima.

Minpunten

- De ring heeft een scherp randje en dat kan gaan irriteren aan je vinger.

- Je krijgt een deksel bijgeleverd die je kunt gebruiken om het bakje af te sluiten. Maar we vonden deze niet heel soepel sluiten.

- De Mush mag niet in de magnetron.

- Een onhandig punt is het schoonmaken. Het aandrijfmechanisme moet je met een vochtige doek afnemen. Het mag niet te nat worden. Het bakje en messen kunnen wel in de vaatwasser.



Wat is de Mush?

De Mush is een handmatige foodprocessor om zacht voedsel, zoals groente en fruit, te vermalen. Het bestaat uit een bakje (887 ml), deksel met aandrijving, losse deksel en messen.

Afmeting: 14 x 13,3 cm.