Eerste indruk|De Nuna Ivvi is een combiwagen en dus te gebruiken met zitje en reiswieg. Is dat wel gebruiksvriendelijk?

Nuna Ivvi: review

Voordelen:

Comfortabele bekleding: vrij dik en zacht;

Grote en toegankelijke boodschappenmand;

Rijdt soepel en is makkelijk te sturen;

Rug-/beenleuning en duwstang zijn makkelijk in te stellen;

Reiswieg en zitting zijn eenvoudig vast en los te klikken;

Zitting is voor- of achteruitkijkend te plaatsen;

Grote zonnekap met verschillende mogelijkheden.

Nadelen:

Inklappen vergt wat handelingen;

Ingeklapt is de wagen niet echt compact en vrij zwaar om te tillen;

Geen klikmechanisme om de wagen ingeklapt bij elkaar te houden;

Blijft ingeklapt alleen goed staan als de voorste wielen in een bepaalde stand staan.

Instelbaar

De duwstang en de rugleuning, benensteun, veiligheidsbeugel, kap en gordeltuigje van de zitting zijn eenvoudig in te stellen. De rugleuning en benensteun zelfs met één hand. De rugleuning, die in 5 standen te verstellen is, kan bijna helemaal plat. De benensteun heeft twee standen, de voetensteun slechts één. Handig is dat de veiligheidsbeugel aan één kant los te maken is, zodat je je kind makkelijker in de zitting kunt plaatsen.

De zonnekap van de zitting is instelbaar tot een grote zonnekap. Die van de reiswieg niet, maar aan de kap is een zon-/windscherm bevestigd dat voor extra bescherming zorgt.

In- en uitklappen

Inklappen van de Nuna Ivvi gaat op zich goed. Maar het kan niet met één hand, en er is een aantal dingen waar je op moet letten. Je moet de zitting met de kijkrichting naar voren plaatsen en inklappen, de veiligheidsbeugel en de zonnekap inklappen, de duwstang niet op de langste stand instellen (anders raakt hij ingeklapt de grond) en ervoor zorgen dat de voorste wielen recht naar voren staan zodat de wagen ingeklapt rechtop kan blijven staan. Het uitklappen gaat een stuk eenvoudiger dan het inklappen.

Ingeklapt vonden we de kinderwagen er erg groot uitzien. Hij was zwaar om te tillen. Je kunt er voor kiezen om het frame en de zitting afzonderlijk in te klappen. De reiswieg en de zitting op het frame plaatsen of er afnemen gaat heel makkelijk.

Prestaties rijden en manoeuvreren

De Nuna Ivvi is makkelijk en licht te sturen op een gladde ondergrond. Ook op kiezelstenen en gras kom je er aardig mee vooruit. De zwenkwielen zijn vast te zetten. Op een zeer onregelmatige ondergrond kan dat handig zijn.

Sturen met één hand gaat prima, ook in de bochten. Er een stoep mee op en af rijden gaat ook goed. De rem zit aan de rechterkant en is met één voet te bedienen. De kleuraanduiding op de rem helpt je herinneren dat de rem erop zit.

Conclusie

Ondanks dat de Nuna Ivvi kinderwagen als een groot gevaarte oogt, vonden we dat hij fijn rijdt en behoorlijk gebruiksvriendelijk is. Je hebt wel wat spierballen nodig om hem in de achterbak van je auto te tillen. Het gewicht van het frame én de zitting is ruim 16 kg. In kleine auto's past hij waarschijnlijk alleen in de achterbak als je de achterbank inklapt.

De Nuna Ivvi is ook uitgebreid getest in ons laboratorium. De resultaten kun je terugvinden in onze Productvergelijker.

Wat is de Nuna Ivvi?

De Nuna Ivvi is een kinderwagen bedoeld voor kinderen vanaf geboorte tot maximaal 15 kg volgens de gebruiksaanwijzing. Er kan een reiswieg en autostoel op geplaatst worden. De reiswieg is geschikt voor kinderen tot maximaal 9 kg.

Kleuren

De kinderwagen is verkrijgbaar in 4 kleuren en wordt standaard geleverd met autostoel adapters en regenhoes.