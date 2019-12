The Original Ba: review

The Original Ba is geschikt voor de meeste standaardflesjes. Dit zijn flessen met een brede hals, rond de 5 à 6 cm. Omdat de houder van siliconen is gemaakt, is het materiaal rekbaar en sluit het goed aan op de fles. De gebruikte siliconen zijn veilig. Het kan dus geen kwaad als je baby de houder in zijn mond stopt.

Twee moeders hebben de babyfleshouder voor ons uitgeprobeerd bij hun kinderen en kwamen op de volgende plus- en minpunten:

Pluspunten

- De Original Ba is goed vast te pakken door baby's.

- De flesjes blijven goed vast zitten in de houder.

- Makkelijk schoon te maken.

Minpunten

- Je kind heeft nog hulp nodig bij het opdrinken van het laatste deel van de fles.

- Je kind kan de Ba meer zien als een leuk stuk speelgoed en dan komt van drinken weinig terecht.



Wat is The Original Ba?

The Orginial Ba is een bolvormige siliconen fleshouder voor baby's vanaf 3 maanden. Je plaatst het babyflesje in de houder en dan is het gereed voor gebruik.

Verkrijgbaar in groen, blauw en roze.