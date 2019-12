Eerste indruk|De Pippi-carrier is een drager waarmee je de autostoel voor jonge baby's kunt bevestigen op een winkelwagen. Maar is hij wel gebruiksvriendelijk?

Twee moeders gingen met hun jonge baby's in de autostoel voor ons op pad. Zij probeerden de Pippi-carrier uit op winkelwagens van verschillende supermarkten. De volgende voor- en nadelen kwamen ze tegen:

Voordelen:

bevestiging gaat eenvoudig;

de gehele winkelwagen is te gebruiken voor de boodschappen;

de autostoel staat met de Pippi-carrier stevig vast op de wagen;

je kind ligt op ooghoogte, wat prettig is voor het contact.

Nadelen:

de Pippi-carrier past precies in het bijgeleverde fleece zakje, waardoor het iets lastig kan zijn om het weer erin te doen;

de hoge prijs.

Bevestiging

De Pippi-carrier bevestig je over dwars aan de bovenkant van de winkelwagen. Het bestaat uit twee uitschuifbare armen die in verbinding met elkaar staan. Schuif deze armen uit totdat je de beide zijkanten van de wagen ermee kan vastklemmen. Vervolgens leg je de autostoel met kind (als je achter de winkelwagen zou staan met het gezicht naar je toe) op de Pippi-carrier en zet deze stevig vast aan de winkelwagen met de riemen. Let bij het plaatsen op dat de plastic winkelwagen van de Albert Heijn aan de bovenkant niet recht af loopt.

Het bevestigen van de Pippi-carrier vonden de testers eenvoudig gaan. In het begin deden ze daar gemiddeld 2 minuten over. Na een aantal keren gedaan te hebben in 1 minuut.

Gebruik

De autostoel staat redelijk hoog op de winkelwagen. Maar niet te hoog vonden de testers. Je kunt er beter over heen kijken dan bij de winkelwagens met een ingebouwde rek voor de autostoel bij de Jumbo en Albert Heijn.

Met de Pippi-carrier kun je de gehele winkelwagen gebruiken voor de boodschappen. Het vergt misschien wel een andere manier van je boodschappen opbergen. Als je je kind dichtbij de duwstang plaatst dan moet je om de wagen lopen om de producten in de wagen te leggen. Maar dat is een kwestie van gewenning.

Gebruiksaanwijzing

In de gebruiksaanwijzing is helaas niet zo duidelijk aangegeven op welke plek je de Pippi-carrier op de winkelwagen moet plaatsen. Let bij bevestiging dat je genoeg ruimte over laat om je boodschappen in de wagen te doen en er uit te halen.

Verder staat vermeld dat je het niet langer dan 5 jaar mag gebruiken. In de praktijk gebruik je de autostoel voor jonge kinderen niet zo lang. Bovendien raden we aan je kind niet te lang in de autostoel te laten zitten.



Conclusie

Onze testers waren positief over de Pippi-carrier. Ze vonden het een simpel en stevig systeem.

Wat is de Pippi-carrier?

De Pippi-carrier is een houder waarmee je een autostoeltje voor jonge baby's kunt bevestigen op een winkelwagen. Op deze manier kan je je baby in de autostoel in de supermarkt meenemen en blijft er ruimte over in de winkelwagen om je boodschappen in te doen.

De Pippi-carrier kun je opbergen in het bijgeleverde fleece zakje.