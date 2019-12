Eerste indruk|Als je tijdens een fietstocht met je peuter een stop wil maken voor een kopje koffie, waar laat je je kind in de café? Met de Yep Upp heb je in een handomdraai een kinderstoel ter beschikking.

Yepp Upp: review

De Yepp Upp kan handig zijn als je buitenshuis altijd over een kinderstoel wilt beschikken. Maar echt nodig vinden we het niet.

Hoe het werkt

De Yepp Upp werkt alleen bij de Yepp Mini fietsstoel. Als deze op je fiets is gemonteerd, klik je deze los van het stuur. Je klapt het Yep Upp onderstel uit, zoals bij een statief van een camera, en je klikt de fietsstoel aan vast.

We vonden de kinderstoel stevig aanvoelen. Door de statiefpoten kan het geen kant op. Maar ze steken best ver uit en je kunt er makkelijk over struikelen. Oppassen geblazen als je er langs loopt! De fietsstoel heeft riempjes, waarmee je peuter veilig kan vastzetten.

Een minpuntje is dat de stoel niet in hoogte verstelbaar is. En tijdens het fietsen kunnen de poten in de weg staan. Bovendien voel je het gewicht van het onderstel na een stukje fietsen.

Wat is de Yepp Upp?

De Yepp upp is een uitbreiding op de Yepp Mini fietsstoel . Het is een onderstel om de fietsstoel om te bouwen tot een kinderstoel.

Het onderstel is opvouwbaar en bestaat uit vier poten. Je krijgt er een draagtas bij.

