Yoomi fles: review

We vinden dat de Yoomi fles en verwarmer vanwege de lange voorbereidingstijd niet ideaal is om iedere dag te gebruiken. Voor onderweg kan het handig zijn, maar een thermosflesje met heet water werkt sneller, is goedkoper en zorgt voor minder afval.

Opwarmen

Voordat je de Yoomi babyfles kunt gebruiken, moet je de verwarmer eerst opladen. Doe dit geruime tijd van te voren voordat je de deur uitgaat. Het klaar maken van de Yoomi fles vergt namelijk wat voorbereidingstijd. Na het verwarmen is het nog niet klaar voor gebruik. Je moet het laten afkoelen, voordat je de verwarmer in de speen mag doen.

Het verwarmingselement leg je in de magnetron gedurende 2 minuten in een speciaal magnetronbakje van Yoomi (de Pod) of 25 minuten in een pannetje met water of stoommachine. Vervolgens laat je het 75 minuten afkoelen of 20 minuten in een bak met koud water. Schud het element. Als je een ratelgeluid hoort dan is het element goed opgewarmd. Het knopje op de verwarmer moet ook oranje van kleur zijn. Doe de afgekoelde verwarmer daarna in de speen en de Yoomi is klaar voor gebruik. Het verwarmingselement blijft volgens Yoomi zeker een week na het opladen actief.

Gebruik

Wil je de Yoomi fles gebruiken, dan vul je de fles met melk en draait hem goed dicht. Druk dan stevig op de oranje knop. Wacht 30 seconden totdat de oranje knop blauw wordt voordat je de dop erop doet. Draai de fles om en laat deze zo 30 seconden staan. De melk loopt langs kleine groefjes van het verwarmingselement en wordt op deze manier verwarmd. Na in totaal 60 seconden kun je de melk aan je baby geven. De melk wordt niet te heet: het blijft tussen de 32 en 34 graden Celsius. Eenmaal geactiveerd blijft de verwarmer een uur warm.

Wil je meerdere voedingen ermee doen op een dag dan heb je meerdere verwarmingselementen nodig. Een los verwarmingselement kost 22,95 euro. De verwarmer kun je maar 150 keer of 3 maanden gebruiken.



Wat is de Yoomi fles?

De Yoomi is een babyfles met speen en losse verwarmer. Geschikt voor moedermelk en kunstvoeding.

Het bevat een verwarmelement dat je vooraf moet opladen. Opladen kan in de magnetron in een bijgeleverd speciaal verwarmingsbakje (de Yoomi Pod) of in een pan met water of stoommachine.