Philips Grown Up Cup

Review: Grown Up Cup

Met de Grown Up Cup van Philips AVENT hoeven kinderen niet te zuigen en een tuit of rietje is niet nodig. Dit zou de overgang naar het drinken uit een gewone beker makkelijker moeten maken. De speciale deksel met schroefmechanisme en ventiel moet daarbij ongewenst lekken en morsen voorkomen.

Twee kinderen probeerden de beker uit en de conclusies van de ouders zijn niet eenduidig. Het ene kind drinkt inderdaad beter met de Grown Up Cup, de ander niet.

Enthousiast

Moeder Ellen is enthousiast: 'Luuk is een moeilijke drinker. Op de creche drinkt hij wel uit een tuitbeker maar thuis weigert hij dat. En met een gewone beker is het vaak een waterballet. De Grown Up Cup bevalt Luuk echter wel. Hij knoeit nog wel maar het scheelt een hoop met een gewone beker. Omdat hij nu meer lijkt te drinken heb ik er nu zelf een aangeschaft.'

Niet overtuigd

Moeder Celine is niet overtuigd van de meerwaarde van de beker.

maar Pleun denkt daar anders over vertelt Celine. 'Pleun houdt de beker iets hoger dan horizontaal en zuigt. Of ze houdt hem nog hoger, maar dan gaat het weer te hard. Bij een echte beker voelt ze het drinken om haar mond en dus gaat dat eigenlijk beter. Daarnaast krijgt ze aardig wat binnen bij het drinken volgens mij, want ze laat veel boertjes.' Ook bij de claim dat de beker niet ongewenst lekt heeft Celine haar bedenkingen: 'Hij lekt niet als hij omvalt, maar in mijn tas vertrouw ik het niet helemaal omdat er dan misschien iets tegen het ventiel aan komt.' Haar man David mist de beker echter na de test, die vond hem wel handig.

De Grown Up Cups zijn - zo meldt Philips - geschikt voor peuters vanaf 18 maanden en verkrijgbaar in 3 sprekende kleuren: paars, blauw en groen.