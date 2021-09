Joolz Hub+ Afrader in Kinderwagentest

Nieuws|De Joolz Hub+ is als Afrader uit onze test gekomen. Een van de voorwielen kwam los te zitten in de veiligheidstest. Daardoor is de wagen minder stabiel en kan omvallen als je hem op een helling parkeert. Consumenten die een Hub+ hebben met dit probleem, krijgen van Joolz nieuwe onderdelen of een nieuwe wagen.

Het voorwiel van de Joolz Hub+ kwam los te zitten bij de duurtest op de rollerband. Dit is een onderdeel van de veiligheidstest, die we uitvoeren volgens de Europese veiligheidsnorm voor kinderwagens. Bij dit testonderdeel moet de kinderwagen 96.000 rondes op een hobbelige rollerband doorstaan. Na deze test bleek dat de schroef in het voorwiel van de Hub+ was losgekomen. Hierdoor zat er flinke speling in het wiel.

Omgekieperd in stabiliteitstest

Het losse wiel maakt de wagen minder stabiel. Daardoor kan hij zijwaarts omvallen als hij bijvoorbeeld op een helling staat. Dat gebeurde ook in onze stabiliteitstest. Daarbij staat de kinderwagen op een helling van 12°. In de wagen zit een dummy zo groot en zwaar als een peuter. Bij deze proef viel de Hub+ zijwaarts om. Daardoor krijgt de Hub+ een 1,7 voor de veiligheidstest en is een Afrader.

Joolz erg geschrokken

Joolz is erg geschrokken van dit testresultaat en heeft de Hub+ uit onze test onderzocht. Volgens Joolz is het losse wiel een eenmalige fout. Die kan alleen voorkomen bij 1 productiebatch van de Hub+, die rond de zomer van 2020 is geproduceerd. Hub+-wagens die later zijn gemaakt, zouden dit probleem niet meer vertonen.

Dit kun je doen

Aan het batchnummer kun je zien wanneer een Hub+ gemaakt is. Dit staat op een sticker aan de onderkant van het chassis, op de dwarsstang onder het zitje. Let goed op, want het zijn witte letters. Het batchnummer bestaat uit een jaartal (bijvoorbeeld 2020) en een maandnummer (bijvoorbeeld 08). De wagen die wij testten, kwam uit augustus 2020 en heeft dus batchnummer 2020.08.

Heb je een Joolz Hub+ uit 2020.08, dan heb je een wagen uit dezelfde productiebatch als wij. En loop je dus het risico dat ook met jouw wagen iets mis is. Neem dan contact op met de winkel waar je je Hub+ hebt gekocht. Of met Joolz zelf via info@joolz.com. Als het nodig is, krijg je een nieuw onderdeel of zelfs een nieuwe Hub+. Heb je een Hub+ van een latere productiedatum, maar je maakt je toch zorgen? Dan kunnen Joolz of de winkel je uiteraard ook helpen.

Ook te klein tuigje

Het losse voorwiel was niet het enige probleem met de Hub+. Het tuigje van het zitje blijkt te klein voor een kind van 22 kg. Joolz had zelf ook geconstateerd dat het tuigje kleiner was dan bedoeld en heeft de maat al aangepast. Alle Hub+-wagens die vanaf december 2020 (vanaf batchnummer 2020.12) zijn gemaakt, hebben een tuigje met de juiste maat. Heb je een Hub+ waarvan het tuigje niet goed past? Dan kun je via Joolz of de winkel een nieuw tuigje aanvragen.