Kinderwagengebruik in beeld

De Consumentenbond test kinderwagens in een laboratorium. Naast het 'technische' deel beoordeelden een gebruikspanel en experts de wagens in het dagelijks gebruik. Maar wat vinden ouders van hun eigen kinderwagen? Dat onderzochten wij met een enquête onder ruim 600 ouders.

Ouders zijn over het algemeen tevreden over hun kinderwagen. Maar sommigen geven de wagen een onvoldoende omdat ze de wagen te duur vinden. Ouders letten bij het kiezen van een kinderwagen vooral op comfort voor het kind, rij- en stuurprestaties en gebruiksgemak. Gelukkig zijn ze over deze zaken ook erg tevreden. Waar ze minder tevreden over zijn, is over het boodschappenmandje (te klein, lastig toegankelijk), en het meenemen van de wagen in de auto (de wagen is de groot, wielen moeten eraf gehaald worden voordat hij past).

De meeste ouders kopen (of krijgen) de wagen nieuw. Maar ook bijna een kwart koopt of krijgt hem tweedehands.

Lees alle onderzoeksuitkomsten.

Wil je weten welke kinderwagens goed uit onze test komen? Bekijk de testresultaten.