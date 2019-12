ABC Design Condor 4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ons panel vindt de Condor 4 van ABC Design een gebruiksvriendelijke 3-in-1 Kinderwagen die ook op andere punten hoge ogen gooit. Maar hij krijgt puntenaftrek omdat er ruimte tussen het beweegbare deel van de zonnekap en het frame. Hier kunnen kindervingertjes tussen komen, wat gevaarlijk kan zijn. We hebben de fabrikant hiervan op de hoogte gesteld. De Condor 4 is in 5 kleuren verkrijgbaar.