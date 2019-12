Bugaboo Bee 3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bee is het kleinste, lichtste model van Bugaboo. De fabrikant noemt het zijn stadsmodel. Hij is perfect om te gebruiken in het openbaar vervoer, maar past ook prima achter in de auto. De rugleuning is met één hand te verstellen. De zitting van het stoeltje is langer te maken en de rugleuning is hoger te zetten. Het zitje en de wieg zijn verkrijgbaar in 4 kleuren, de zonnekap in 9 kleuren.