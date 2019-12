Bugaboo Donkey2 (Mono)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bugaboo Donkey2 is in breedte verstelbaar. Daardoor is hij geschikt voor gebruik met 1 of 2 kinderen. Bij 2 kinderen (van verschillende of dezelfde leeftijd) zitten de kinderen naast elkaar, bij 1 kind is er ruimte voor een boodschappenmand naast het zitje of de wieg. Wij testten de Donkey voor gebruik met 1 kind (Mono). Bugaboo heeft het vorige model (uit 2015) wat gewijzigd: schuim- ipv luchtbanden, de wielen zijn minder trillingsgevoelig en zowel de boodschappenmand aan de zijkant als aan de onderkant is aangepast. De Donkey2 is verkrijgbaar in veel kleurencombinaties.