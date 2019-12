Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bugaboo Runner is ontworpen om mee hard te lopen. Hij heeft 3 wielen, die groter zijn dan bij de andere modellen van Bugaboo, en verder uit elkaar staan in de lengte. Je kunt de wagen inclusief zitting kopen, wat wij deden. Of alleen het chassis, en een zitting van een ander Bugaboo-model erop zetten. Check wel even of de zitting geschikt is op de site van de fabrikant. De Runner kan niet gebruikt worden met een reiswieg of autostoeltje.