Chicco Miinimo

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miinimo van Chicco is duurder dan de meeste andere buggy’s van dit merk. De wagen is klein op te vouwen en blijft opgevouwen zelfstandig staan. Maar heeft hij nog meer voordelen vergeleken met bijvoorbeeld de Liteway2 van Chicco? Lees hier wat ons panel van de Miinimo vindt. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. De prijs kan per uitvoering verschillen. Let op: bij sommige webwinkels is dit model te koop als 'Minimo'.