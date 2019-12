Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubatti is een merk dat alleen bij Babypark wordt verkocht. De One is een all-terrain wagen. Bijzonder is dat de wieg en zitje in hoogte verstelbaar zijn. Verder is het frame met 1 hand in te klappen (wel moet je het zitje er eerst afhalen). Opgeklapt kan het frame rechtop staan. Het zitje van de Dubatti One is in 7 kleuren te verkrijgen, de kap en het dekje van de reiswieg in 8 kleuren. De reiswieg en het zitje zijn met hetzelfde frame te maken.