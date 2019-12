Greentom Upp /3-in-1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Greentom Upp heet inmiddels '3-in-1'. De wagen is gemaakt van gerecyclede kunststoffen. Naast een reiswieg en autostoeltje kunnen er twee zittingen op de Greentom: een omkeerbaar zitje (‘reversible’) voor kinderen van 6 maanden tot 2,5 jaar, en de niet-omkeerbare zitting ‘classic’ voor kinderen van 6 maanden tot ongeveer 4,5 jaar (18 kg). Wij testten de wagen met de ‘classic’-zitting. Deze zitting is aan de ruime kant, wat sommige panelleden prettig vonden, maar andere niet. Het model dat wij testten is inmiddels aangepast.