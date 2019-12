Joie MyTrax

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Joie heeft veel modellen kinderwagens, die niet allemaal in Nederland te koop zijn. De Mytrax is wél te koop in Nederland. Deze 3-in-1 Kinderwagen is een all-terrainmodel. Je kunt het autostoeltje of de wieg er ook op zetten als de zitting er nog op zit. Op zich praktisch, maar het ziet er wel erg massief uit. Een prima wagen, die puntenaftrek krijgt vanwege het inklapmechanisme. De Mytrax is verkrijgbaar in 4 kleuren.