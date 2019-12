Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kinderwagen van Joie zit tussen 3-in-1 Kinderwagen en buggy in. Hij heeft de kleine wielen en het lichte, compacte frame van een buggy. Maar ook kenmerken van een 3-in-1 Kinderwagen, zoals een verstelbare zonnekap en beensteun. Ook kan er een autostoeltje op. Er kan geen wieg op, maar de rugleuning kan plat, zodat hij ook geschikt is voor een baby. Bij de buggy zit standaard een tas om hem in te vervoeren. Te koop in 4 kleuren. Ook getest met autostoeltje.