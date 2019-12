Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Day is een van de twee modellen van Joolz. We testten hem al eerder, volgens ons oude testprogramma. De opklapmethode van de Joolz Day is opvallend. Van de Joolz Day zijn verschillende 'collecties' te koop, waarbij de textuur en kleur van de stoffen van elkaar verschillen.