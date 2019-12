Joolz Geo2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Geo2 is de vernieuwde versie van de Geo, die wij eerder testten. Veranderd zijn de wielen en het tuigje. Ook de zonnekap, wieg en matras zijn aangepast. De Geo2 is een all-terrainwagen. De Geo2 is met een uitbreidings- en een adapterset om te bouwen naar een wagen voor 2 kinderen. Dat gaat wel ten koste van de boodschappenmand. Wij testten de wagen voor 1 kind. De Geo2 is in diverse kleuren verkrijgbaar en te combineren.