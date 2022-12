Joolz Hub Plus (2021)

'Let op: dit is een oudere versie van de Joolz Hub+. Deze versie, die we in 2021 testten, is een Afrader. Bij de veiligheidstest kwam een voorwiel los te zitten. Daardoor is de wagen instabiel geworden. In bepaalde situaties kan de wagen omkieperen. Joolz vervangt alle wagens met dit probleem. Ook vervangt Joolz het tuigje, dat te klein is voor grotere peuters. Lees het nieuwsbericht. In 2022 testten we de nieuwe versie van de Joolz Hub+. Deze versie heeft geen veiligheidsproblemen.'