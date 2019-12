Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kees Urban Buggy komt van Nederlandse bodem. De buggy is rechttoe-rechtaan met de meestvoorkomende voorzieningen. Hij is licht en compact en vouwt makkelijk op. De meeste van onze panelleden zouden hem overwegen. In de duurtest kwam echter naar voren dat de veren niet van de beste kwaliteit zijn. Kees heeft aangegeven daar zelf nooit klachten over te hebben gehad. Mocht het echter toch misgaan, dan zorgen ze kostenloos voor een nieuwe veer.