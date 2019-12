Maxi-Cosi Adorra

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Maxi-Cosi heeft in korte tijd een aantal nieuwe modellen op de markt gebracht, waaronder de Adorra. Deze wagen krijgt bij onze beoordeling puntenaftrek omdat hij op 2 punten niet aan de Europese veiligheidsnorm voldoet: de veiligheidsbeugel bleek in onze test niet bestand tegen scherpe kindertandjes. Ook liet de trekker van de rits van het wiegdekje los toen we er kracht op uitoefenden. We hebben Maxi-Cosi hiervan op de hoogte gesteld. Zij nemen dit serieus en werken aan een oplossing. De Adorra is verkrijgbaar in 6 kleuren.