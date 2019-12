Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Maxi-Cosi Mura Plus is een vernieuwde versie van de Mura, die wij eerder testten. Vernieuwd ten opzichte van de eerdere versie: grotere kap, banden met foam i.p.v. lucht en langere rugleuning. Er zijn 2 varianten: met 3 wielen en met 4 wielen. Wij hebben de 3-wieler getest. De Maxi-Cosi Mura Plus 3 is verkrijgbaar in 6 kleuren.