Maxi-Cosi Mura Plus 4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het model Mura Plus van Maxi-Cosi is te koop als 3-wieler en als 4-wieler. Wij testten het model met 4 wielen. Het model met 3 wielen testten wij eerder, volgens een wat andere testopzet. De wagen heeft een rugleuning die met één hand te verstellen is. De wagen kan opgeklapt zelfstandig rechtop staan. De Mura Plus 4 is verkrijgbaar in 6 kleuren.