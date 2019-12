Maxi-Cosi Nova 4 wielen

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 3-in-1 Kinderwagen is te koop met 3 en met 4 wielen. Wij testten hem met 4 wielen. De Nova is een all terrain-wagen met als bijzonderheid dat het inklappen met een pedaal gaat, je hoeft je handen er niet bij te gebruiken. Er zijn twee pedalen. Het eerste klapt de wagen in, bij het tweede, de ‘compact fold’, bewegen alleen de wielen iets verder naar binnen. Van deze tweede stap was ons panel niet onder de indruk. De Nova krijgt bij de beoordeling puntenaftrek omdat hij niet aan de Europese veiligheidsnorm voldoet: de trekker van de rits van het wiegdekje liet los toen we er kracht op uitoefenden. We hebben Maxi-Cosi hiervan op de hoogte gesteld. Zij nemen dit serieus en werken aan een oplossing. Verkrijgbaar in 6 kleuren.